Georgia Southern University announces President's List

Georgia Southern University recently recognized approximately 2,200 students for excellence in academics on the fall 2021 President's List. To be eligible for the President's List, a student must have at least a 4.0 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester.





Statesboro

Anita Acharya

Haven Ackerman

Jacob Adams

Quentin Adams

Lauren Akers

Danielle Arnett

Mariah Arnett

Katilyn Ashley Treem

Alexis Atmore

Jada Baker

Pamela Basulto

Ashanti Battle

Emily Bennett

Emily Bohannon

Xander Bowen

Brandyn Bradford

Jason Bradley

Austin Brant

Megan Bull

Anna Burnsed

Yasmin Carmona-Camacho

Kane Cihak

Taylor Cline

Victoria Collins

Jimmy Cook

Samantha Cook

Ian Cowan

James Cowart

Mackenzie Cowart

Devon Dashnaw

Brianna Davis

Jake Dicesare

Jennifer Dillard

Tomilola Dunmoye

Tierra Edwards

Max Eshbaugh

Noah Evans

William Everett

Ashton Faircloth

Madelyn Fennell

Shyanne Finch

Teagan Fisher

Anna Forbes

Caitlyn Fry

Nyja Gaines

Alaina Godbee

Whitley Gatch

Logan Haddon

Payton Haddon

Jeffrey Han

John Havenar

Haylie Hawkins

Will Hodges

Amanda Holland

Alexander Holleman

Roseanna Holloway

Abigail Hotchkiss

Mahala Howell

Jill Jameson

Dymond Jeantine

Anna Jones

Clara Jordan

Jayden Kidd

Brannen King

Luke Kroeger

Alyssa Laferte

Madison Lewis

Olivia Liggett

Jessica Lucas

Kellen Madigan

Brandon Manville

Devin Mayfield

Lydia McBratney

Layla Mcgill

Luke McGrath

Samantha Miller

Braden Mock

Brooke Neal

John Neville

Abigail Newton

Jonathan Nguyen

Carlyn Nordstrom

Chase Page

Andrew Pavon

Isabella Pellegrino

Jack Pepper

Caleb Poston

Hannah Potter

Luke Powell

Camilla Pracz

Kate Ramsey

Ethan Reddick

Alexandra Reece

Tyla Ridgeway

James Riggs

Dennis Roberson

Valencia Robertson

Khanni Shannon

Olivia Sheppard

Kaitlin Sherbert

Sofia Sikaffy Herrera

Valerie Skrak

Cameron Slayton

Madison Smith

Olivia Spitler

Andrew Stone

Emily Strickland

Armenda Stringer

Lillie Sumner

Kaitlyn Swetell

Scott Talkington

Kavan Thompson

Morgan Thompson

Julianna Tillman

Gabriella Van Laarhoven

Lindsey Wachniak

Ciaja Wallace

Jeffrey Walrath

Dylan Weaver

Emily Wiggins

Cassidy Williams

Emily Williams

Emma Williams

Rachel Williams

Emily Willis

James Willis

Jamison Willoughby

Maxine Witteveen





Brooklet

Trinity Adams

Reagan Anderson

Kennedy Bass

Lily Burns

John Collins

Madison Cowart

Kaylee Dalebout

Ayah Favors

Sydney Fritch

William Harpe

Brandi Johnson

Hannah Kimball

Jack Nemec

Connor Watts





Portal

Samuel Blackmar

Lisa Carr

Dalton Deal

Sierra Deal

Steven Oglesby

Dylan Swisher

Austyn Woods





Register

Jessica Kincaid

Hannah McCorkle

Lauren McCorkle





Claxton

Peighton Brown

Landon Deloach

Annie Glisson

Sara Hendrix

Zharia Jones

Carsen Kennedy

Jack Lecroy

Vivian McLendon

Benjamin Salter

Hunter Smith

Lesley Spoon

Hannah Tillman

Kailyn Wiater





Daisy

Carson Rountree

Sheldon Weed





Sylvania

Raelyn Evans

Suzanna Forehand

Analisa Harter

Lindsay Lee

Mason Oglesby

Ansley Thompson





Metter

Allison Blackburn

Chloe Calhoun

Walker Dollar

Niaya Harris

Maggie Mercer

Celia Olarte

Camryn Rountree

Meredith Smith

Alexis Snipes

Haley Thompson

Taylor Watson





Ellabell

Alexander Anderson

Caroline Boykin

Brianna Daniel

Emily Davis

Abigail Griffin

Brigman Moore

Lauren Shiver

Jacob White

Drake Williford





Pembroke

Sayanna Bautista

Trinity Curry

Christian Futch

Bentley Hendrix

Isabella Kicklighter

Taylor Langford

Darien McCormick

Sydney Stansell

Luke Wiggins

Ashlyn Williams





Millen

Margo Dease

Taylor Gay

Kaleb Hagins

Nikolas Koutroulakis

Gayla Landing

Madison Taylor

Kathryn Whitlow

Malana Williams





Twin City

Brianna Aldrich

America Maldonado

Jerica Scott





Garfield

Calton Bishop

Marley Riner

Cobbtown

Landry Laird

Andrew Smith





Newington

Colson Mathis





Rocky Ford

Melanie Mitchell