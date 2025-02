Georgia Southern University Fall 2024 President's List

Georgia Southern University recently recognized approximately 2,520 students for excellence in academics on the Fall 2024 President's List. To be eligible for the President's List, a student must have at least a 4.0 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester:





Statesboro

Emily Adams

Megan Adams

Mincey Akins

Edidiong Akpabio

Stone Bailey

Allie Ball

Alana Barnard

Joshua Beasley

Jenna Beck

Tyler Bisseck

Travis Bohannon

Katie Bonnette

Jason Boyd

Courtney Brannen

Marshal Brant

Claudia Brown

Jayson Brown

Weston Calhoun

Kenzie Cannady

Lauren Carpenter

Callie Carter

Uarkumar Chaudhari

Robert Cochran

Lindsay Collins

William Collins

Christian Cotten-Dixon

Anel Dajui Mendoza

Dillion Daniels

Amilliyon Davis

Courtney Davis

Katelyn Dedge

Emma Deloach

Michael Dinello

Anh Doan

Ana Evans

Jya Ewing

Nathan Farmer

Elizabeth Ferguson

Hallie Filson

Liv Finley

Rico Forney

Sarah Fowler

Bethany Fuller

Erin Futch

Hayley Gardner

Whitley Gatch

John Gay

Samuel Groover

Jocelyn Gutierrez

Andrew Haley

Jordan Hall

Kaleb Hall

William Hall

Rafe Hamilton

Hannah Hayes

Morgan Haymons

Catherine Henderson

Kamryn Herrington

Ericka Hill

Taylor Hinson

Alyssa Hounschell

Dakota Hutcheson

Piper Ingalls-Fischer

Ian Iucker

Jill Jameson

Brittany Jenkins

Aiden Johnson

Jesse Jones

Candler Jordan

Jolee Jordan

Kevin Keefe

Anna Key

Seonghyeon Kim

Zachary Kitchens

Levi Kittles

David Laesser

Alyssa Laferte

Kate Laircey

Nickolas Langes

Jacob Lively

Arieonn Lonon

Brianna Lynch

Sydney Lynch

Lorena Martinez

Jadyn McLaughlin

William Monahan

Braelin Moody

Garrett Murdock

Charity Murray-Davis

Delanie O`Brien

Emmanuella Ofuani

Elena Ortez

Shivam Patel

Swahili Patel

Caden Patterson

Zarria Penix

Madelyn Peta

Michaela Porter

Luke Powell

Dean Pryor

Peyton Radcliffe

Adam Ramsey

Brandon Rawls

Maegan Reid

Rachel Reid

Zach Reid

Kyle Renzi

MacAiah Riggs

Yuridia Rodriguez-Diaz

Cheaymonieroath Nhim-Seng

Cole Samuel

Julieta Sanchez

Parker Satterwhite

Mark Sicilia

Madison Smith

Alejandro Soto

Noah Spitler

Mary-Grace Stafford

Timothy Starling

Emma Strickland

Sophie Strickland

Joseph Suchan

Lydia Suchan

Madelyn Sumner

Dylan Swinyard

Clayton Thigpen

Kailah Thomas

Colin Thorpe

Marco Velasco

Noel Velez Vega

Michael Vomvolakis

Kierra Wallace

Jordan Walrath

Nathan Walsh

Robert Warnock

Charlie Waters

Eddy Watson-Leveque

Emily Webb

Kayla Whetstone

Trinity White

Cailey Williams

Sara Williams

Flavio Xochicale

Emily Xochicale-Flores





Brooklet

Audrey Allen

Nicholas Anderson

Jason Bradley

Daisy Davis

Randy Duggar

Tyson Harnage

Cleveland Hart

Emily Hixon

Ashton Hutchens

Cohen Kessler

Mary Owen

Reagan Padgett

Kirra Parker

Mary Ray

Dylan Smith

Tyler Smith

Malliaka Tariq





Portal

Landon Purcell

Dylan Swisher

Emma Yates





Metter

Casen Cheney

Chloe Cooper

Lanier Daughtry

Marley Dekle

Joshua Flemming

Luz Gonzalez Ventura

Jarred Jordan

Miriam Marlin

Elizabeth Millsaps

Celia Olarte

Dawson Pinckard

Anayeli Reyes

Lantis Tobin

Emily Turner

Arnoldo Vilches-Arteaga

Emma Watson





Claxton

Kaedan Arnold

Janely Binuelo

Victoria Bowers

Jamie Brinkley

Kai Callaway

Abigail Case

Shelby Dollar

Harleigh Driggers

Dana Griner

Valeria Hernandez

Michala Hobbs

Madelyn Holland

Tanslei Lupton

Marissa Ramirez

Yocelin Ramos-Perez

Mallori Rush

Audrey Smith

Braden Waters

Virginia Whitley





Ellabell

Sarah Anderson

Lauren Brown

Sirmedra Carroll

Brianna Daniel

Carly Gagne

Laney Gagne

George Herring

Michael Holcombe

Whitney Holcombe

Luke Kroeger

Kayla Laing

Kyndal Leggett

Victoria Lord

Cedric Mitchell

Patty Seagroves

Kassidy Stafford

Jett Tates

Elijah Westcott

Dawson Zeigler





Pembroke

Matthew Avera

Taylor Brannen

Brysen Collier

Linsey Doyle

Brady Evans

Selah Harn

Cage Hickman

Ashley Horton

Lindsey Horton

Isabella Kicklighter

Taylor Langford

Kyle Mitchell

Abigail Morgan

Tyler Penrose

Z`Nyiah Reeves

Kendalyn Spacek

Madelyn Spacek

Trevor Wells





Sylvania

Matthew Bell

Kathryne Davis

Erika Driggers

Emma Hogan

Mary Parker

Margaret Perkins

Kaden Thompson

Melanie Zeigler

Ra'zayia Zeigler





Twin City

Anthony De Leon-Lopez

Landon Goodman

Aiden Thompson





Cobbtown

Nia Forbes

Shelby Sikes





Millen

Emily Johnson

Lohgan Walker

Malana Williams





Register

Titus Rozier

Maddox Vickery





Garfield

Jozie Motes

Amelia Scarborough

Rocky Ford

Alana Milner