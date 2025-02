Georgia Southern University Dean's List - Fall 2024

Georgia Southern University recently recognized approximately 3,460 students for excellence in academics on the Fall 2024 Dean's List. To be eligible for the Dean's List, a student must have at least a 3.5 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester:





Statesboro

Ashley Brown

Jacob Miller

Juliet Muldrew

Joseph Dailey

Trevor Mason

Alizhane Vida

Chase Page

Anna Massey

Ellana Hendrix

Ahniya Stephens

Allison Saunders

Benjamin Dasher

Haylie Hawkins

Nakiyah Ruffin

Matthew Schoeneberger

Samuel Hagan

Tyla Ridgeway

Brandon Clemente

Erin Hendrix

Benjamin Johnson

Kayla Jones

Daysha McCallum

Chiamaka Ogwara

Rose Bernadette Ouedraogo

Aidan Purser

Kayla Stroll

Elizabeth Wiggins

Skylar Caldwell

Alexandra Reece

Ciaja Wallace

Emily Wiggins

James Willis

Shallbe Eubanks

Allison Hackle

Christina Grant

Kaylin Peach

Taylor Woodham

Allie Pressley

Morgan Rosales

Landon Collins

Katharine Pennington

Heidi Dees

Jessica Deloach

Erinae Emmelhainz

Mary Hansen

Asya Hightower

John Ibarra Mota

Avery Roddenberry

Jacob Russell

Kylee Smith

Samuel Solomon

Jaylan Williams

Emily Barnard

Grant Forde

Trayson Hagans

Johnny Robertson

Christina Rountree

Conner Williams

Whitley Fussell

Bailey McKinnon

Brennen Smith

Victoria Resto

Christopher Desiderio

Zane Trower

Deontae Saffo

Charles Rutherford

Asher Smiley

Sheila Harris

Kail Tescar

Ann Torrence Hester

Carlton Gamble

Noah Morrow

Kendra Gardner

Derick Pierce

Ethan Blair

Tatyana Johnson

Grace Brannen

Marylaura Tippett

Eric Broner

Shadrach Frew

Makaila Thomas

Jeffrey Reed

John Proctor

Rieley Parker

Meredith Tedders

Hannah Yawn

Leilani Bell

Brittany Hansen

Allisan Anderson

Anihla Bishop-Strobridge

Caitlin Conroy

Ethan Kendrick

Victoria Lowe

Noemi Mijares

Marlena Olmos

Yeabin Park

Christopher Paulk

Mason Rigdon

Sullivan Ryan

Saad Amin

Connor Flores

Nicole Graziano

Evan Heidler

Evan Poulos

Alyssa Weldon

Amber Adcock

Adebowale Adesida

Zahara Adgerson

Cason Akins

Haden Allen

William Altman

Victoria Angulo

Rachel Arnold

Mafeyisopin Ayeni

Lexie Bohannon

Dalton Brown

Sharphinee Brown

Moses Brunt

Logan Carling

Kylee Carver

Cassidy Castor

Ashley Childers

Kassidy Clark

Carleigh Claxton

Chloe Colon

Isabella Colon

Kaleb Curtis

Kaili Demello

Alyssa Dennis

William Denny

Cassie Donaldson

Anagail Eubank

Daniel Evans

Emma Frazier

Caleb Futch

William Gapac

Kevin Garcia Gonzalez

Ahmaya Gardner

Samantha Hanovich

Bret Harvey

Brittany Hildreth

Vy Hoang

Chelsea Hodge

Joshua Hollingsworth

Alexandria Humbert

Daniel Izaguirre

Emilee Johnson

Mason Johnson

Zaria Jones

Jvan Kenney

Jason Kirkendohl

Samuel Loua

Mariyah Marshall

Dylan May

Brody Mazins

Shalay Mccrae

Camden Mccurdy

Reagan Melton

Ashley Meyers

Rianna Mock

Benjamin Monahan

Lyndsey Morris

William Morris

Jordan Muthersbaugh

Lauanne Nascimento

Ariel Nasdeo

Andres Nunez

Chidubem Oguebie

Vraj Patel

Thomas Ponder

Ashley Rawls

Brylie Ray

James Recasens

Autumn Reed

Joybora Robinson

Sela Sanders

Lauryn Shepard

Ravyn Shipmon

Gibson Shuman

Allie Smith

Hannah Smith

Corey Stuckey

Sarah Thompson

Jade Thornton

Jorge Torres

Gabriel Vescio

Devan Ware

Annie Watanabe

Ari Weiss

Tanner Whitfield

Erin Wiggins

Kara Williams

Nora Williams

Jackson Williamson

Nathaniel Williamson

Sadie Witherington

Emily Wolfe

Carson Wubbena

Robert Youngblood





Brooklet

Jacob Rawlins

Braeden Kenan

Paul Nielsen

Emily Burnsed

Emma Bennett

Chloe Tawes

Kaylee Haas

Claire Pagliarullo

Delanie Thames

Reshayla Barnes

Jordan Burnsed

Bailey Dellinger

Piper Dellinger

Jaden Kessler

Daniel Page

Jaci Starling

Beau Mckinney

Candace England

Laila Field

Edwin Figueroa

Thomas Powell

Danielle Tawes

Anna Thorne

Grace Turner

Konner Tyson





Portal

William Brown

Shay Cason

Makaila Johnson





Metter

Coby Cardell

Ian Glanton

Cody Reagan

Jayden Deloach

Devin Edenfield

Dhruvil Patel

Ava Adams

Britzel Villegas





Claxton

Yarely Binuelo

Joshua Rogers

Kailyn Wiater

Alyssa Dollar

Mallory Sessions

Jenna Floyd

Brittany Howard

Jacob Debevec

Janett Baltazar-Binuelo

Madilyn Massey

Valentina Castillo

Savannah Brooks

William Blalock

Laura Cloud

William Harrison

Bradley Hearn

Jax Lewis

Cassidi Lynn

Citalli Rodriguez





Ellabell

Belize Figueroa

Jesse Lord

Mark Mason

Walter Shuman

Jacob Lanham

Johnathan Bateman

Luke Hannah

Tatiana Bowers

Candace Jones

Ashleigh La Salle





Pembroke

Laci Doyle

Theodore Ball

Mallorey Thompson

Logan Herring

Hailey Warnell

Jaylee Jones

Kylie Buchan

Daniel Curry

Joseph Gonchoff

Grayson Woodard

Alaina Emfinger

Cailynn Mchugh

Haley Pennison

Allison Thornton





Sylvania

Jentson Collins

Jayla Lovett

River Reynolds

Elaine Sowell

Sarah Newton

Aiden Garcia-Sheffield

Conner Thompson

Mariah Rhodes

Dontay Sanders

Sydney Dirst

Emerson Kullberg

Kaitlyn Burns

John Johnson

Kamiyah Seabrooks

Jason Zheng





Twin City

Sarah Griffin

Jerica Scott

Karime Gonzalez-Demillon

Brandon Hatcher

Blair Brannen

Emily Marks

Haley Hagan

Parijia Mcdaniel

Tmyra Peterson





Cobbtown

Aeden Ikner





Millen

Kara Oglesby

Taylor Reese

Morgan Burke

Zachery Green-Jackson

Arachchige Salgado





Register

Marlee Williams

Hunter Thompson

Shonisha Lanier

Kathryn Mccorkle





Nevils

Forrest Johns

Ryann Benkert