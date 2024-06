Georgia Southern President's List for Spring 2024 semester

Georgia Southern University recently recognized approximately 2,280 students for excellence in academics on the Spring 2024 President's List. To be eligible for the President's List, a student must have at least a 4.0 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester.

Here is a list of area residents who made the President’s List:





Statesboro

Logan McDonald

Kane Cihak

Kaitlyn Harris

Andrew Williamson

Rreial Jackson

Bobbie Hotchkiss

Samuel Aguilar Sorto

Anav Chug

Eloise Ngatia

Katie Snyder

Carol Channel

Erika Driggers

Sydney Lynch

Danielle Bisseck

Samuel Groover

Kayla Jones

Quynh Tran

Tiara Walker

Elizabeth Wiggins

Whitley Gatch

Jill Jameson

Luke Powell

Emily Wiggins

Rico Forney

Manuel Prieto

Lilly Shaw

Mary-Grace Stafford

David Suggs

Madison Rockwood

Joshua Beasley

Landon Collins

William Collins

Anh Doan

Hannah Drury

Nathan Farmer

Brittany Jenkins

Lauren McKinney

Swahili Patel

Katharine Pennington

Maegan Reid

MacAiah Riggs

Danielle Young

Travis Bohannon

Marshal Brant

Heidi Dees

Emily Eisenreich

Mary Hansen

James Hodges

Kaitlyn Kress

Martin Livingston

Aaron Long

Thaddeus Mackintosh

Braelin Moody

Catherine Neverson

Emmanuella Ofuani

Conner Williams

Christian Cotten-Dixon

Whitley Fussell

Bailey McKinnon

Keylee Phillips

Ann Torrence Hester

Kayla Whetstone

Sara Williams

Robert Cochran

Nakya Canty

Alyssa Bridgewater

Taylor Hinson

Sheila Harris

Mikko Westerbeke

Makaila Thomas

Hanna Thomas

Jeffrey Reed

Malerie Morgan

Sophie Strickland

Alicyn Lewis

Alejandro Soto

Riley Vasilatos

Kail Tescar

John Gay

Charla Clifton

Kate Laircey

John Proctor

Rieley Parker

Peyton Radcliffe

Paige Madison

Weston Calhoun

Noah Spitler

Hannah Yawn

Jya Ewing

William James

Emily Webb

Leilani Bell

Ana Evans

Connor Flores

Jordan Glover

Evan Heidler

Saad Amin

Nahyun Kim

Zachary Kitchens

Elijah Peebles

Evan Poulos

Rachel Reid

Brianna Reyes

Keerstin Sutton

Alyssa Weldon





Brooklet

Kayla Snyder

Lucy Bradley

Ethan Peacock

Madison Jo Cowart

Kennedy Bass

Kirra Parker

Daisy Davis

David Abbott

Nicholas Anderson

Peyton Williams

Tyler Smith

Cohen Kessler

Emma Bennett

Chloe Tawes

Elisabeth Evans

Kendall Blissett

Kaylee Haas

Alli Madison

Mary Owen

Terry Turner





Portal

Alexis Agnew

Steven Oglesby

Dylan Swisher

James Lott





Metter

Celia Olarte

Odalyz Canseco-Sanchez

Jarred Jordan

Brianna Aldrich

Vivianna Ortiz

Megan Burke

Dawson Pinckard

Devin Edenfield

Lantis Tobin

Rebekah Campbell

Elizabeth Millsaps

Lanier Daughtry

William Hendrix

Haden Riggs

Meghann Sherrod





Claxton

Sue Ann Gannaway

Vivian McLendon

Brittany Howard

Michala Hobbs

Braden Waters

Abigail Case

Virginia Whitley

Audrey Smith

Jonathan Scott

Yocelin Ramos-Perez

Tehya Noel





Ellabell

Katherine Kroeger

Michael Holcombe

Luke Kroeger

Belize Figueroa

Alexander Anderson

Addison Zieba

Victoria Burns

Carly Gagne

Catalina Temple

Cedric Mitchell

Rusty Butler

Pascal Ellison

Laney Gagne

Whitney Holcombe

Kyndal Leggett

Madison Turner

Maegan Beck

Kayla Laing

Jacob Lanham





Pembroke

Margaret Jackson

Alaina Luther

Mallorey Thompson

Taylor Langford

Matthew Avera

Kyle Mitchell

Kylie Buchan

Joseph Gonchoff

Abigail Morgan

Laci Doyle

Linsey Doyle





Sylvania

Suzanna Forehand

Aiden Garcia-Sheffield

Coryale Williams

Kathryne Davis

Kaylie Odom

Karleigh Crews

Emerson Kullberg



Twin City

America Maldonado

Kirrin Parham

Ally Walden

Landon Goodman





Garfield

Titus Rozier

Maddox Vickery

Jackson Lanier

Keyth Lariscy





Other

Sydney Priest, Nevils

Malana Williams, Millen

Thomas Milner, Rocky Ford

Gentry Saxon, Newington

Sarah Tompkins, Newington

Shelby Sikes, Cobbtown