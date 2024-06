Georgia Southern Dean's List Spring Semester 2024

Georgia Southern University recently recognized approximately 3,460 students for excellence in academics on the Spring 2024 Dean's List. To be eligible for the Dean's List, a student must have at least a 3.5 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester:





Statesboro

Adam Sherrod

William Bohlke

Eric Kollars

Taylor Rodgers

William Malone

Xander Bowen

Justin Allen

Clayton Snyder

Angela Kennedy

Seth Jones

Hope Kauber

Zakara Foster

Caden Patterson

Anne Booz

Jason Boyd

Jimmy Cook

Ethan Dasher

Delton Akins

Alexis Anderson

Evan Brantley

Haylie Hawkins

Carli Hedrick

Jenna Henley

Grace Kennedy

Jake Lescak

Matthew Schoeneberger

Simone Elizabeth Timm

Ana Lanza Hernandez

Maggie Ponder

Sofia Sikaffy Herrera

Kavan Thompson

Mecca Lee-Dexter

Morgan Bruner

Jordan Gray

Tyla Ridgeway

Paola Ruiz

Kenzie Cannady

Hayden Carr

Dillion Daniels

Jada Drake

Abbigail Marks

Mitchell Mock

Randall Morgan

Kichev Moultrie

Rose Bernadette Ouedraogo

Takari Renrick

Kayla Stroll

Noel Velez Vega

Ashanti Battle

Alyssa Laferte

Madison Smith

Ciaja Wallace

James Willis

Cole Samuel

Hope Thornton

Zarria Penix

Allie Pressley

Shanna Haselton

Anna Nix

Karmen Beaver

Raina Chalkley

Jessica Deloach

Amber DuQuesnay

Zachary Henneman

Asya Hightower

Montasia Jackson

Samuel McNure

Delanie O`Brien

Cai Pratt

Ella Redman

Avery Roddenberry

Jacob Russell

Kylee Smith

Samuel Solomon

Jawoski Thomas

Nathan Turner

Jaylan Williams

William Hall

Jonathan Harper

Rigoberto Lopez

Jacob Luft

Nicholas Manning

Logan Parker

Saniyah Pathan

Andrue Rogers

Kendalyn Spacek

Catelyn Stockdale

Clayton Thigpen

Juanatas Williams

Piper Ingalls-Fischer

Isabella Mask

Victoria Resto

Peyton Shuman

Liv Finley

Zane Trower

Emma Deloach

Aubrey Vaughan

Seonghyeon Kim

Erin Milligan

Melany Fernandez

Morgan Haymons

Lindsey Ponder

Holden Hall

Abigail Cannady

Morgan Haymons

Lindsey Ponder

Holden Hall

Abigail Cannady

David Laesser

Carlton Gamble

Neel Patel

Ryan Whitaker

Hallie Filson

Brianna Lynch

Noah Morrow

Alexis Schearback

Flavio Xochicale

Charity Murray-Davis

Kendall Sumpter

Weston Skrak

Jayson Brown

Joseph Rediger

Ethan Blair

Jacob Volskay

Raven Purvis

Eric Broner

Alyssa Hounschell

Dean Pryor

Michaela Morgan

Meredith Tedders

Tucker Chester

Allisan Anderson

Jennifer Atkins

Kelsey Atkins

Kathryn Baker

Jacob Barrs

Mia Bell

Anihla Bishop-Strobridge

Jordyn Blissett

Jena Boerner

Courtney Brannen

Jaheim Cain

Erin Caldwell

Matthew Chester

Kaitlyn D'Arts

Roman Franklin

Watson Gracen

Skyler Gray

Josie Gunter

Gideon Harmon

Crist Hernandez-Vidal

Ian Iucker

Keziah Jackson

Johari Johnson

Ethan Kendrick

Courtney Kirkland

Victoria Lowe

Erin Olliff

Marlena Olmos

Yeabin Park

Christopher Paulk

Ashlyn Pickens

Jacob Martin

Noemi Mijares

Sullivan Ryan

Robert Popkin

Gregory Rickerson

Mason Rigdon

Kelvin Robinson

Katie Shurling

Justin Simpson

Melaney Smith

Connor Spivey

Madelyn Sumner

A`Shari Washington

Caitlin Waters

Tiffany Whitehead

Krystle Wilkes

Teeanna Williams

James Young





Brooklet

Christopher Bernard

Jon Jeffers

Hailey Groover

Chloe Branch

Dylan Williams

Jacob Rawlins

Aubrey Roberts

Joseph Stokes

Xzavier Young

Reagan Padgett

Joshua Davis

Jaci Starling

Mary Ray

Lauren Hendricks

Audrey Allen

Tasmeonna Harris

Ashton Hutchens

Beau Mckinney

Delanie Thames





Portal

Emma Yates





Metter

John Lewis

Maggie Mercer

Craig Flemming

Emily Turner

Cody Reagan

Jayden Deloach

Dhruvil Patel

Serina Reeves





Claxton

Yarely Binuelo

Shelby Dollar

Kailyn Wiater

Madison Beasley

Ethan Bradley

Raven Carpenter

Jacob Debevec

Aiden Purvis

Lacy Rushing

Madilyn Massey

Charley Holland

Janett Baltazar-Binuelo

Janely Binuelo

Savannah Brooks

Lillian Griffin





Ellabell

Christopher Thomas

Brianna Daniel

Breanna Dennehy

Alta Colbert

Patricia Tyler

Jesse Lord

Mark Mason

Sirmedra Carroll

William Monahan

Jarrett Brown





Pembroke

Micayla Rogers

Ashley Horton

Logan Herring

Ansley Deloach

Jaylee Jones

Madelyn Spacek

Z`Nyiah Reeves

Joseph Burnsed

Selah Harn

Henry Rountree

Joey White





Sylvania

Alexandria Lovett

Rachel Hammond

Raelyn Evans

Sarah Mesecher

River Reynolds

Elaine Sowell

Rashad Stevens

Lauren Johnson

Mary Parker

Samantha Forehand

Mazlin Blessing

Zachery Taylor

Sydney Dirst

Jackson Duncan

Jake Pollock

Mariah Rhodes

Dontay Sanders

Kaden Thompson





Twin City

Blair Brannen

Emily Marks

James Myers





Cobbtown

Landry Laird

Nia Forbes

Bailey Strange

Aeden Ikner

Lexi James

Alaina Strange





Millen

Andrew Dudley

Kara Oglesby

Madison Hagins





Register

Bella Williams

Charles Collins





Rocky Ford

Alana Miller