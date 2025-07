Georgia Southern University President's List - Spring 2025

Georgia Southern University recently recognized approximately 2,420 students for excellence in academics on the Spring 2025 President's List. To be eligible for the President's List, a student must have at least a 4.0 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester.

Statesboro

Jingwei Li

Lauren Roberts

Ryan Lindsey

Yi Fan Wu

Austin Barefield

Grady Linscheid

Madison Mccollar

Jacob Perrin

Samuel Skidmore-Hess

Sydney Williams

Zachary Pevey

Kassidy Montford

Kelly Mcmillan

Jennifer Youmans

Patience Kemboi

Ruby Mercer

Justin Allen

Raymond Chen

Caden Patterson

Amy Mills

Carol Channel

Erika Driggers

Sydney Lynch

Luke Blevins

Claudia Brown

Dillion Daniels

Samuel Groover

Kaitlyn Stout

Kara Bradley

Whitley Gatch

Melody Giberson

Isaac Lacap

Emily Wiggins

Mary-Grace Stafford

Emma Cantrell

Gillian Harvin

Ellie Mcintyre

Morgan Rosales

William Collins

Anh Doan

Nathan Farmer

Rafe Hamilton

Garrett Murdock

Nicholas Manning

Travis Bohannon

Marshal Brant

Aiden Bunting

Jagger Clark

Mary Hansen

Asya Hightower

Alejandro Soto

Christina Rountree

Catelyn Stockdale

Zackary Tumminia

Bailey McKinnon

Kayla Whetstone

Sara Williams

Taylor Hinson

Peyton Shuman

Liv Finley

Zane Trower

Emma Deloach

Seonghyeon Kim

Morgan Haymons

Abigail Cannady

Kail Tescar

Emma Whiteman

Elizabeth Dudley

Mashenka Clapp

Gretchen Hofmann

Noah Morrow

Charity Murray-Davis

John Gay

Kendra Gardner

Tyler Bisseck

Jayson Brown

Eddy Watson-Leveque

Lauren Carpenter

Katie Bonnette

Jeffrey Reed

Sophie Strickland

Peyton Radcliffe

Brent Couch

Perrin Freeman

Angelica Johnson

Noah Spitler

Emily Webb

Angelica Velez-Vega

Camden Russell

Anihla Bishop-Strobridge

Courtney Brannen

Ian Iucker

Christopher Paulk

Michaela Porter

Henry Rountree

Madelyn Sumner

Amin

Rachel Reid

Alyssa Weldon

Emily Adams

Mincey Akins

Allie Ball

Courtney Davis

Katelyn Dedge

Ericka Hill

Sarah Fowler

Hayley Gardner

Andrew Haley

Jordan Hall

Kaleb Hall

Dakota Hutcheson

Jesse Jones

Kevin Keefe

Levi Kittles

Nickolas Langes

Yuridia Rodriguez-Diaz

Julieta Sanchez

Mark Sicilia

Timothy Starling

Joseph Suchan

Michael Vomvolakis

Cailey Williams

William Altman

Melissa Alverson

Rachel Arnold

Bret Harvey

Benjamin Monahan

Ashley Rawls

Autumn Reed

Joybora Robinson

Gibson Shuman

Hannah Smith

Jackson Williamson

Nathaniel Williamson

Emily Wolfe

Emma Richardson

Casey Brubaker

Manuel Borquez

Brooklet

Ethan Peacock

Lucy Bradley

Kirra Parker

Jacob Rawlins

Nicholas Anderson

Reagan Padgett

Tyler Smith

Elisabeth Evans

Randy Duggar

Dylan Smith

Claire Pagliarullo

Delanie Thames

Grace Turner

Malliaka Tariq

Bailey Dellinger

Robert Alford

Tayler Weaver

Mary Ray

Claxton

Kailyn Wiater

Valentina Castillo

Alyssa Dollar

Jenna Floyd

Jacob Debevec

Michala Hobbs

Julia Hethcox

Abigail Case

Audrey Smith

Kai Callaway

Harleigh Driggers

Dana Griner

Tanslei Lupton

Marissa Ramirez

Mallori Rush

Laura Cloud

William Harrison

Sydnie Jones

Metter

Celia Olarte

Marley Dekle

Dawson Pinckard

Lantis Tobin

Elizabeth Millsaps

Lanier Daughtry

Casen Cheney

Chloe Cooper

Miriam Marlin

Anna Carter

Coby Cardell

Ellabell

Belize Figueroa

Brianna Daniel

George Herring

Carly Gagne

Laney Gagne

Whitney Holcombe

Kyndal Leggett

Madison Turner

Rusty Butler

Kayla Laing

Graci Strickland

Theodore Johnson

Pembroke

Mallorey Thompson

Isabella Kicklighter

Matthew Avera

Kyle Mitchell

Jaylee Jones

Madelyn Spacek

Z`Nyiah Reeves

Abigail Morgan

Brady Evans

Laci Doyle

Linsey Doyle

Cage Hickman

Trevor Wells

Madison Wetherington

Sylvania

Melanie Zeigler

Mary Parker

Conner Thompson

Margaret Perkins

Matthew Bell

Emma Hogan

Kaitlyn Burns

Kamiyah Seabrooks

Jason Zheng

Gracen Kullberg

Portal

Dylan Swisher

James Lott

Emma Yates

Makaila Johnson

Rozlyn Lawrence

Aubrey Bowen

Twin City

Brianna Aldrich

Jerica Scott

Landon Goodman

Emily Marks

James Myers

Tmyra Peterson

Millen

Malana Williams

Kara Oglesby

Emily Johnson

Lohgan Walker

Garfield

Jozie Motes

Amelia Scarborough

Jasi Oglesby

Cobbtown

Dylan Lee

Shelby Sikes

Newington

Gentry Saxon

West Rice

Forrest Johns of Nevils

Titus Rozier of Register

Melanie Mitchell of Rocky Ford