Georgia Southern announces Dean's List for spring semester

Georgia Southern University recently recognized approximately 3,230 students for excellence in academics on the spring 2022 Dean's List. To be eligible, a student must have at least a 3.5 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester.





Statesboro

Anita Acharya

Quentin Adams

Drayton Albano

Jasmine Allen

Alexis Anderson

Zachary Anderson

Caliv Anderson

Kaitlin Arduini

Lizbeth Avendano

Skyya Bacon

Ashanti Battle

Shelby Bell

Danielle Bisseck

Angelina Blanchette

Brandyn Bradford

Austin Brant

Jacob Brooks

Megan Bull

Natasha Burke

Bailey Burkhalter

Julius Burns

Meghan Canicatti

Rebekah Carlisle

Abigail Carmack

Carlos Carvajal

Amanda Chappell

Jykyrriaunna Clayton

Parker Clifton

Samantha Cook

Chowdhury Daiyan

Savannah Dew

Chandler Dick

Deanna Dobeis

Trace Dorminy

Erika Driggers

Mary Duggan

Armon Edwards

Elisha Edwards

Tierra Edwards

Madelyn Fennell

Gabriel Ferrell

Lindsey Fisher

Heather Franklin

Sabrina Gale

Jackson Giles

Johanna Glover

Darby Godbee

Logan Gomez

Aaron Gordon

Tasia Greene

Laura Groover

Payton Haddon

Stephen Hall

Davis Hall

Ansley Hamilton

Jackson Hand

Riley Handley

Caleb Harmon

Audrey Hodges

Ian Hodges

Madison Holland

Bobbie Hotchkiss

Mahala Howell

Alexis Jones

Julianna Kennedy

Grace Kennedy

Zackery King

Jacob Kirk

Clayton Kirkland

Margaret Kochetta

Katherine Kroeger

Arcadia Leon

Jake Lescak

Jessica Lucas

Darrell Lucas

Loudashia Mccall

Catherine McCann

Cameron Mcpherson

Dallin Miller

Cassandra Minadeo

Amr Mohamed

Michaela Moore

Mia Morrissey

Cassandra Morrow-Heitz

Meredith Mullinax

Le Tu Uyen Nguyen

Trey Nolf

Carlyn Nordstrom

James Norwood

Sean Oakes

Zoey Ojukwu

Margaret Kochetta

Katherine Kroeger

Arcadia Leon

Jake Lescak

Jessica Lucas

Darrell Lucas

Loudashia Mccall

Catherine McCann

Cameron Mcpherson

Dallin Miller

Cassandra Minadeo

Amr Mohamed

Michaela Moore

Mia Morrissey

Cassandra Morrow-Heitz

Meredith Mullinax

Le Tu Uyen Nguyen

Aidan Owens

Andrew Pavon

Durante' Payne

William Pitts

Maggie Ponder

Stephen Pope

Caleb Poston

Chandler Presley

Gracen Price

Jackson Proctor

Jordan Proctor

Kaylee Puccio

Kate Ramsey

Sarah Rawls

Matthew Reaves

Cassidy Richardson

Tyla Ridgeway

Cammie Roberts

Allison Saunders

Andrei Savrasov

Talmeshia Seay

Austin Seeley

Ryan Sees

Sofia Sikaffy Herrera

Alon Sims

Jonathan Skrak

Valerie Skrak

Angela Smith

Tristan Sojka

Gracie Sommer

Mary-Grace Stafford

Chandler Stanford

Cassidy Stephens

Andrew Stone

Jami Sullivan

Lillie Sumner

Scott Talkington

Rylee Taylor

Elizabeth Thigpen

Kavan Thompson

Sydney Thompson

Hope Thompson

Quynh Tran

Madison Ullom

William Vanausdall

Jenna Varner

Christian Vescio

Michael Vescio

Alizhane Vida

Myah Walker

Jonah Walker

Ciera Wallace

Avery Weaver

Kaley Whittle

Elizabeth Wiggins

Rachel Wiggins

Jenna Wiley

Phillip Wilkerson

Whitney Williams

Cassidy Williams

Jalen Williams

Trinity Williams

James Willis

Ethan Wilson

Joi Wimbush

Ashlee Wobrock





Brooklet

Trinity Adams

Caroline Allen

Chloe Branch

Heather Carter

Saa'e Favors

Colin McBride

Abigail McMickle

Coleman Mincey

Alexander Oliver

Mary Ray

Tyler Ruarks

Zackery Terry

Tristan Umbarger





Register

Charles Collins

Brandon Elenbaas

Sheri Groover

Zachary Swindell





Portal

Zoe Hagins

Alana Kittrell

Cameron May

Caulan Miller





Ellabell

Chase Amberson

Jarrett Brown

Emily Davis

Sarah Dickens

Jason Edwards

Tesa Hamilton

Michael Holcombe

Brianna Koffroth

Sara Kovach

Thomas Leggett

Natasha Magee

Eddy Nieves

Meet Patel

Kasey Perks

Harleigh Proman

Jacob White

Drake Williford

Pembroke

Kelly Ashley

Matthew Avera

Samantha Durand

Jahred Harrison





Pembroke

Margaret JacksonĀ

Morgan Levant

Treza Lowery

Frederick Myers

Aidan Perry

William Poythress

Amanda Wiggins





Sylvania

Ross Crews

Blake Davis

Raelyn Evans

Haley Godbee

David Hammond

Rachel Hammond

Benjamin Mincey

John Scott

Abigail Stockwell

John Thompson

Aleea Young

Melanie Zeigler





Claxton

Bailey Adcock

Katelyn Blocker

Kaylee Cartwright

Alyssa Dollar

Sara Hendrix

Jordan Jernigan

Curt Mcdonald

Mallory Sessions

Carol Sontay

Nathan Tillman

Maeghan White





Twin City

Brianna Aldrich

Mia Ellis

Seth Frew

Kaleb Kennedy

Caree McGahee

Jerica Scott

Jermiah Williams

Zade Williford





Millen

Graham Cates

Dewayne Herrmann

Gayla Landing

Lucy Magruder

Madison Taylor





Metter

Audrey Combs

Craig Flemming

Judsi Durden

Vanessa Franquez

Alexis Hill

Maggie Mercer

Marlee Robertson

Meredith Smith

Taylor Watson





Rocky Ford

Morgan Bratton

Christina Daniel

Madison Thomas





Pulaski

Madison Bell





Garfield

Calton Bishop





Daisy

Carson Rountree