President's and Dean's Lists from Georgia Southern University

Georgia Southern University recently recognized approximately 2,420 students for excellence in academics on the fall 2020 President’s List.

To be eligible for the President’s List, a student must have at least a 4.0 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester.





Statesboro

Ana Abadie

Ahmed Abuelazm

Haven Ackerman

Kathleen Adams

Lauren Akers

Adeliene Averitt

Stone Bailey

Emily Bailey

Katherine Barrs

Pamela Basulto

Callie Beckham

Xander Bowen

Dante Boyd

Karlie Boylan

Pattison Boyle

Elliot Brown

Evan Brown

Aubrey Brumblow

Savannah Caddell

Dillon Calhoun

Marleigh Callahan

Jacob Carmickle

Yasmin Carmona-Camacho

Katelyn Carter

Carlos Carvajal

Analeigh Casey

Aaron Cash

Ashutosh Chaudhari

Hannah Clay

Victoria Collins

Devon Dashnaw

Tyrone Dent

Elizabeth Diamanduros

Jake Dicesare

Jennifer Dillard

Deanna Dobeis

Erin Dobeis

Andrew Downs

Alicia Elam

Brayan Escudero

Noah Evans

William Everett

Andrew Fan

Lindsey Fisher

Teagan Fisher

Shannon Foote

Anna Forbes

Taylor Franklin

Beyounce Frazier

Nyja Gaines

Helene Gao

Austin Gasiecki

Destiny Geddis

Joshua Gee

Kenneth Glover

Darby Godbee

Edie Grice

Taylor Hall

Jeffrey Han

Blayke Hanna

Michael Harper

Carly Harrison

Ian Heidler

Mattie Hendrix

William Hernandez

Aleshia Hill

Daakem Hodge

Will Hodges

Roseanna Holloway

Mahala Howell

William Hughes

Ana Hunt

Alex Hutton

Sadie Ingram

Chelsea Jennings

Chad Jennings

Vanessa Jones

Sophia Karuu

George Khairi

Jayden Kidd

Hannah Kidd

Rachel Kmiecik

Luke Kroeger

Madeline Laesser

Lydia Lanier

Giuliana Larosa

Emilee Larson

Yechan Lee

Anji Li

Olivia Liggett

Jason Long

Heaven Lord

Dorothy Mathis

Catherine McCann

Mystie Mcdaniel

Michael Mcfarland

Gillian McGalliard

Luke McGrath

Lauren McNure

Cristina Miranda

Hannah Mock

Jonathan Morales Sanchez

Abigail Newton

Eloise Ngatia

Jonathan Nguyen

Hanna Panch

Ian Parker

Maggie Ponder

Hannah Potter

Jesse Rentz

James Riggs

Alexander Rivera

Valencia Robertson

Noah Rogers

Cassidi Rushing

Mikay Sands

Reagan Schneider

Julian Schwarz

Jolie Scott

Lindsey Sells

Olivia Sheppard

Kaitlin Sherbert

Jared Smoak

Madison Spivey

Emily Strickland

Jami Sullivan

Caleb Talkington

Elizabeth Thigpen

Leighton Thompson

Kavan Thompson

Morgan Thompson

Tyler Tidick

Julianna Tillman

Byron Vanaman

Willie Vaughn

Michael Vescio

Lindsey Wachniak

Jonah Walker

Ciera Wallace

Dylan Weaver

Robert Williamson

Joshua Willoughby

Natalie Woodward





Brooklet

Brandon Breda

John Collins

William Collins

Madison Cowart

Allison Davis

Drew Davis

Sydney Fritch

Jaymon Glaze

Jenny Heller

Abigail McMickle

Madison Morgan

Jack Nemec

Kayla Perkins

Taylor Ruarks

Jameson Salter





Portal

Sierra Deal

Dalton Deal

Zoe Hagins

Steven Oglesby





Register

Jessica Kincaid

Hannah McCorkle

Lauren Mccorkle





Twin City

Benjamin Ely





Nevils

Deanna Flowers





Claxton

Hannah Case

Allison Harvey

Sara Hendrix

Mattie Lane

Jack Lecroy

Natalie Mincey

Benjamin Salter

Jenna Simmons

Jordan Simmons

Lesley Spoon

Erin Stanfield

Michaella Valkenaar

Nikita Vaquero





Bellville

Elizabeth McCooey





Sylvania

Kayla Chance

Destiny Corley

Pamela Dixon

Haley Godbee

Analisa Harter

Ansley Thompson





Garfield

Jaylee Baird

Alexis Melchor





Millen

Margo Dease

Abby Dixon

Kaleb Hagins

Caroline Mcteer





Metter

Audrey Combs

Viviana Covarrubias

Maggie Dollar

Walker Dollar

Vanessa Franquez

Niaya Harris

Maddison Holder

Sasha Mainer

Hailey Mckenzie

Celia Olarte

Annalee Prokop

Alexis Snipes

Taylor Watson

David Young





Ellabell

Jacob Bell

Caroline Boykin

Sarah Dickens

Sarah Eden

Abigail Griffin

Michael Holcombe

Allison Jarriel

Brett Kohler

Brigman Moore

Jacob White





Pembroke

Sayanna Bautista

Sarah Bazemore

Brandon Burch

Christian Futch

Bentley Hendrix

Sarah Hughes

Lindsey Jobba-Dowling

Jackson Joyce

Alexa Lopez

Matthew McKendrick





Dean's List





Georgia Southern University recently recognized approximately 3,850 students for excellence in academics on the fall 2020 Dean's List.

To be eligible for the Dean's List, a student must have at least a 3.5 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester.





Statesboro

Adedamola Adeyemi

Boluwatife Agboola

Delton Akins

Loralei Aldredge

Alexis Anderson

Caliv Anderson

Andrea Appleton

Danielle Arnett

Christopher Atkinson

Alexis Atmore

Lizbeth Avendano

Gabrielle Badakhsh

Robert Bailey

Jada Baker

Benjamin Barks

Jessica Barksdale

Joshua Barrs

Elizabeth Bennett

Ashlyn Berry

Jokull Blaengsson

Kensley Blank

Kenneth Boddie

Katie Bowers

John Brannen

Seth Brant

Evan Brantley

Mary Brett

Anna Bridgers

Colin Brister

Akira Brown

Madelin Cain

Lauren Campbell

Daisy Carroll Farhm

Harlie Carter

Haley Casey

Madison Cassedy

Ethan Castaneda

Hailey Coles

Mary Conner

Amy Cooper

Adib Daghistani

Benjamin Dasher

Taylar Davis

Cleve Davis

Michael Davison

Mary Duggan

Ryan Duke

Eastyn Durrence

Max Eshbaugh

Madelyn Fennell

Shyanne Finch

David Fitzsimmons

Mathew Flanagan

Catherine Flott

Caitlyn Fry

Gabriela Funes Gomez

Shelby Gaines

Mihir Gandhi

Kevin Gao

Austin Gawthrop

Elijah Gibson-Moultrie

Alaina Godbee

Mitchell Golden

Maria Gonzalez

Hannah Good

Tia Good

William Griffin

Christian Grumbar

Changgyun Han

Riley Handley

Rebekah Harville

Victoria Hausburg

Wesley Hawkins

Haylie Hawkins

Carli Hedrick

Ellana Hendrix

Jenna Henley

Haley Hensel

Alexis Hill

Christina Hodges

Madison Holland

Amanda Holland

Alexander Holleman

Bobbie Hotchkiss

Jaylian Irizarry-Valentin

Andrew Jakubsen

Emma Johnson

Taylor Jones

Loren Jones

Candler Jordan

Zachary Jordan

Wendingoundi Kabore

Andrew Kalaani

Colin Kasay

Grace Kennedy

Hannah Khairi

George Kimbrell

Jhenia King

Jacob Kirk

Margaret Kochetta

Adreanna Konadu

Leah Korel

Katherine Kroeger

Kayla Lanier

Colin Leblanc

Austin Licitra

Audrey Lowery

Darrell Lucas

Coe Magruder

America Maldonado

Joseph Marks

Savannah Marsh

Amelia Marsh

Kamryn Martin

Anna Massey

Connor McBride

Jessica McBride

Layla Mcgill

Brogan McGowan

Matthew McGrath

Emily McNatt

Victoria Merritt

Alexa Mikels

Alexis Miller

Amy Mills

Kiara Mincey

Madison Mobley

Braden Mock

Katelyn Mock

Virginia Moore

Andrew Moseley

Matthew Musial

Brooke Neal

Nakia Nembhard

Coley Nevil

John Neville

Adrenne Newell

Betty Newton

Sean Oakes

David Obando Ortegon

James Oberle

Brittany Odom

Christopher Oglesby

Abdoul Karim Ouangre

Dhruvkumar Pandya

Arya Patel

Ayushi Patel

Yami Patterson

Andrew Pavon

Durante' Payne

Brittany Payne

Daniel Perkins

Gabriel Petkewich

David Pierson

Anna Pinkston

Emily Pittman

Camilla Pracz

Adrienne Prophet

Kaylee Puccio

Lionel Ramirez Duran

Erica Ratcliff

Sarah Reddick

Cameron Richards

Emma Rivera

Gabriela Rivera Lara

Cammie Roberts

Kristopher Robinson

Keierra Robinson

Courtney Rogers

Diana Santos

Payton Sapp Daniel

Andrei Savrasov

Matthew Schoeneberger

Samantha Schuldt

Riley Sheppard

Brittaney Sherbert

Leah Shumate

Christen Simmons

Amber Simmons Wilson

Valerie Skrak

Chloe Smith

Jacob Soucy

Olivia Spitler

Shaquille St John

Mitchel Stage

Jacob Strickland

Armenda Stringer

Alhaji Tambadu

Najai Telfair

Grace Tolentino

Espoir Toyambi

Bethany Vanaman

Daniel Velandia Forero

Maddison Votery

Kiera Walters

Naomi Wang

John Waters

Elijah Waters

Zaccheaus White

Kaley Whittle

Nora Wiggins

Phillip Wilkerson

Cassidy Williams

Emily Williams

Victoria Williams

Staci Williams

Whitney Williams

Jalen Williams

John Wills

Samuel Winters

Jodie Wismer

Andrea Wright-Tellado

Khalil Yacoub

Brittany Young

Joshua Zell





Brooklet

Quentin Adams

Caroline Allen

William Bearden

Abagail Berry

Brittany Brown

Allison Collins

Andrew Cribbs

Rachel Flannery

Jessica Guadagno

Hunter Higgs

Jon Jeffers

Brandi Johnson

Logan Keith

Emily King

Nathan Luft

Michael Padgett

Tyler Ruarks

Baileigh Salter

Frances Sanders

Katelyn Satterfield

Alexandra Smith

Logan Williams





Portal

Alexis Agnew

Samuel Blackmar

Abigail Lorden

Caulan Miller

Jency Scott

Sandy Reyes





Register

Jadaya Alston

Ashton Bradley

Alivia Collins

Brandon Elenbaas

Sheri Groover

Katherine Hook





Nevils

Elizabeth Colburn

Noah Johns





Twin City

Mackenzie Cook

Mia Ellis

Dillion Slater

Jermiah Williams





Daisy

Sheldon Weed





Claxton

Yarely Binuelo

Katelyn Blocker

Meghan Boatright

Jena Brown

Peighton Brown

Connor Davis

Alejandro Delafuente

Miriam Esquivel

Jasmine Guerra

Madolyn Hendrix

Carsen Kennedy

Alicia Lanier

Deanna Ramirez

James Rogers

Ashton Shuman

Hunter Smith

Carol Sontay

Charles Tanner

Elizabeth Wilkie

Sarah Wilson

Haley Wilson

Imelda Zamora-Castano





Cobbtown

Olivia Laird





Sylvania

Guyton Beasley

Brittany Calvert

Kiana Fulcher

David Hammond

Samantha Lariscy

Alexandria Lovett

Madison Mealor

Petrice Roberts

John Thompson

Jessica Webb





Metter

Avery Beasley

Hannah Campbell

Adrian Franklin

Katie Futch

Shaylin Griswold

Asa Lanier

Jake Lescak

T-Keyah Mikell

Amy Parker

Jeri Ramos

Amanda Widman

Tazha Williams

Sunni Williams





Garfield

Calton Bishop

Abigail Cowart

Willie Worthen





Millen

Luis Benitez

Graham Cates

Courtney Cooper

Mia King

Lauren Knight

Gayla Landing

Alana Mims

Sierra Suggs

Madison Taylor

Trenton Williams





Black Creek

Michael Carter





Ellabell

Eleana Alderman

Chase Amberson

Zachary Anderson

Jarrett Brown

Kimberly Dawn

Catherine Foglia

Cailin Hammond

Marshall Kendrick

Natasha Magee

Jonathan Saviskas

Shawn Sayers

Summer Tilley

Nandi Walton

Simone Williams





Pembroke

Kelly Ashley

Shelby Barfield

Tiffany Bowers

Laine Christian

James Cowart

Trinity Curry

Samantha Garlock

Jahred Harrison

Tina Hills

Breanna Hodges

Ashely Holton

Micayla Kicklighter

Justin Lane

Katie Pedersen

Greg Shuman

Ansley Sullivan

Sydney Stansell

John Wiggins