Police Report - 1/20/26
police report

Note: Arrest and incident information, collected from various agencies, are public records available for review at the respective local law enforcement and public safety agencies. Not every arrest leads to a conviction. Guilt or innocence is determined by the court system.

 

No Arrest Reports were made available Monday

 

BULLOCH CENTRAL 911 REPORTS

Law Enforcement Agencies

Brooklet Police Department — One call Friday; three calls Saturday; one call Sunday.

Bulloch County Sheriff’s Office — 17 calls Friday; 26 calls Saturday; 20 calls Sunday.

Candler County Sheriff’s Office — Four calls Friday; four calls Saturday; five calls Sunday.

Claxton Police Department — Four calls Friday; two calls Saturday; two calls Sunday.

Evans County Sheriff’s Office — Five calls Friday; four calls Saturday; six calls Sunday.

Georgia Southern University Police Department — One call Friday.

Metter Police Department — Three calls Friday; four calls Saturday; six calls Sunday.

Portal Police Department — Two calls Saturday.

Statesboro Police Department — 31 calls Friday; 30 calls Saturday; 25 calls Sunday.

 

Fire Departments

Bulloch County Fire Department — 22 calls Friday; 39 calls Saturday; 17 calls Sunday.

Claxton Fire Department — One call Saturday.

Evans County Fire Department — Three calls Saturday; two calls Sunday.

Metter Fire Department — Three calls Friday; five calls Saturday; three calls Sunday.

Statesboro Fire Department — Three calls Friday; three calls Saturday; one call Sunday.

 

Emergency Medical Services

Bulloch County EMS — Two accident calls, one rescue call and 28 medical calls Friday; one accident call, one fire call, one rescue call and 30 medical calls Saturday; one accident call and 30 medical calls Sunday.

Candler County EMS — One fire call and five medical calls Friday; one accident call and six medical calls Saturday; one accident call and eight medical calls Sunday.

Evans County EMS — One accident call, two first responder calls and eight medical calls Friday; four medical calls Saturday; six medical calls Sunday.

 

Calls to Other Agencies

911 hang-ups — 32 calls Friday; 43 calls Saturday; 28 calls Sunday.

Air Transports – One call Friday; one call Saturday.

Bulloch County Animal Services – Two calls Friday.           

Emanuel County 911 – Two calls Saturday; one call Sunday.

Language Line – Three calls Sunday.

Bryan County 911 – Two calls Friday.

Tattnall County 911 – Two calls Friday.

Georgia Power – One call Sunday.

Other agencies — 12 calls Friday; 15 calls Saturday; six calls Sunday.

 

— compiled by Jim Healy

