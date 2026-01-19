Police Report - 1/20/26

Note: Arrest and incident information, collected from various agencies, are public records available for review at the respective local law enforcement and public safety agencies. Not every arrest leads to a conviction. Guilt or innocence is determined by the court system.
No Arrest Reports were made available Monday
BULLOCH CENTRAL 911 REPORTS
Law Enforcement Agencies
Brooklet Police Department — One call Friday; three calls Saturday; one call Sunday.
Bulloch County Sheriff’s Office — 17 calls Friday; 26 calls Saturday; 20 calls Sunday.
Candler County Sheriff’s Office — Four calls Friday; four calls Saturday; five calls Sunday.
Claxton Police Department — Four calls Friday; two calls Saturday; two calls Sunday.
Evans County Sheriff’s Office — Five calls Friday; four calls Saturday; six calls Sunday.
Georgia Southern University Police Department — One call Friday.
Metter Police Department — Three calls Friday; four calls Saturday; six calls Sunday.
Portal Police Department — Two calls Saturday.
Statesboro Police Department — 31 calls Friday; 30 calls Saturday; 25 calls Sunday.
Fire Departments
Bulloch County Fire Department — 22 calls Friday; 39 calls Saturday; 17 calls Sunday.
Claxton Fire Department — One call Saturday.
Evans County Fire Department — Three calls Saturday; two calls Sunday.
Metter Fire Department — Three calls Friday; five calls Saturday; three calls Sunday.
Statesboro Fire Department — Three calls Friday; three calls Saturday; one call Sunday.
Emergency Medical Services
Bulloch County EMS — Two accident calls, one rescue call and 28 medical calls Friday; one accident call, one fire call, one rescue call and 30 medical calls Saturday; one accident call and 30 medical calls Sunday.
Candler County EMS — One fire call and five medical calls Friday; one accident call and six medical calls Saturday; one accident call and eight medical calls Sunday.
Evans County EMS — One accident call, two first responder calls and eight medical calls Friday; four medical calls Saturday; six medical calls Sunday.
Calls to Other Agencies
911 hang-ups — 32 calls Friday; 43 calls Saturday; 28 calls Sunday.
Air Transports – One call Friday; one call Saturday.
Bulloch County Animal Services – Two calls Friday.
Emanuel County 911 – Two calls Saturday; one call Sunday.
Language Line – Three calls Sunday.
Bryan County 911 – Two calls Friday.
Tattnall County 911 – Two calls Friday.
Georgia Power – One call Sunday.
Other agencies — 12 calls Friday; 15 calls Saturday; six calls Sunday.
— compiled by Jim Healy