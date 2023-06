Georgia Southern University - Spring 2023 President's List

Georgia Southern University recently recognized approximately 2,100 students for excellence in academics on the Spring 2023 President's List. To be eligible for the President's List, a student must have at least a 4.0 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester.

Statesboro

Justin Allen

Luke McGrath

Edie Grice

Max Eshbaugh

Mckenney Corbett

Morgan Thompson

Olivia Liggett

Dillon Calhoun

Kaylee Puccio

Andrew Williamson

Jake Dicesare

Taylor Smith

Wilson Calhoun

Devon Dashnaw

Valentin Dun

Hailey Coles

Emma Johnson

Anna Jones

Brenna Salverson

Olivia Sheppard

Brandon Collins

Jimmy Cook

Austin Lowery

Samantha Miller

Lydia Payne

William Sachs

Mary Shepherd

Quentin Adams

Elizabeth Bennett

Megan Bull

Adib Daghistani

Bobbie Hotchkiss

Abigail Lorden

Jamie Martin

Andrei Savrasov

Allison Schmid

Valerie Skrak

Mahala Howell

Abigail Newton

Klay Mullis

Elisha Edwards

Summer Weekley

Danielle Bisseck

Laura Groover

Samuel Groover

Grace Jameson

Kichev Moultrie

Evelyn Sanchez

Elizabeth Wiggins

Whitley Gatch

Logan Haddon

Chase Phillips

Luke Powell

Ciaja Wallace

Emily Wiggins

Meredith Hurst

Mary-Grace Stafford

Avery Weaver

Angel Barrionuevo

Madison Procyk

David Suggs

Shanna Haselton

Joy Jameson

Brittany Jenkins

Taniyah Johnson

Lauren McKinney

Anna Nix

Swahili Patel

Katharine Pennington

Maegan Reid

MacAiah Riggs

Danielle Young

Travis Bohannon

Tiana Grant

Mary Hansen

Kayleigh Hardee

Samuel McNure

Braelin Moody

Emmanuella Ofuani

Brianna Davis

Manuel Prieto

Anh Doan

Hannah Drury

Jacob Russell

Alejandro Soto

Christian Cotten-Dixon

Joseph Dewane

Makinley Fields

Whitley Fussell

Isabella Mask

Bailey McKinnon

Grayson Pennington

Keylee Phillips

Ann Torrence Hester

Kayla Whetstone

Sara Williams

Isaiah Young

Adam Washburn

Phillip Wilkerson





Brooklet

William Harpe

Presley Brown

William Harpe

Presley Brown

Jack Nemec

John Collins

Gunnar Tyson

Ethan Peacock

Madison Cowart

Kaylee George

Chloe Branch

David Abbott

Jacob Rawlins

Xzavier Young





Pembroke

Morgan Levant

Margaret Jackson

Jackson Joyce

Robert Mayo

Bentley Hendrix

Sayanna Bautista

Aidan Perry

Ansley Sullivan

Darien McCormick

Ashley Horton

Kyle Mitchell

Ansley Deloach





Ellabell

Kelsey Leggett

Alexander Anderson

Brianna Daniel

Victoria Burns

Carly Gagne

Michael Holcombe

Lauren Caldwell





Metter

Chandler McMillan

Viviana Covarrubias

Maggie Mercer

Vanessa Franquez

Celia Olarte

Camryn Rountree

Cady Tippins

Marlee Robertson

Arnoldo Vilches-Arteaga

Cody Reagan

Tarah Thompson





Claxton

Lesley Spoon

Hannah Case

Annie Glisson

Vivian McLendon

Kaylee Cartwright

Shelby Dollar

Zharia Jones

Kailyn Wiater

Jordan Jernigan

Hailey Kinlaw

Audrey Skinner

Yocelin Ramos-Perez

Ethan Bradley

Raven Carpenter

Michala Hobbs





Portal

Sierra Deal

Dalton Deal

Austyn Woods

Johnnie Sanchez

Alexis Agnew





Sylvania

Suzanna Forehand

Analisa Harter

Stephanie Sheppard

Jillian Lindsey

Rachel Hammond

River Reynolds

Aiden Garcia-Sheffield

Bradley Rowell

Coryale Williams





Millen

Lauren Knight

Nikolas Koutroulakis

Malana Williams

Berlian Fu





Register

Charles Collins

John Cope

Katelyn Moore





Garfield

Jaylee Baird

Abigail Scarborough





Cobbtown

Dylan Lee

Bailey Strange





Twin City

Kirrin Parham

Citlalli Escamilla





Nevils

Karlye Mainer