Georgia Southern University President's List – Fall 2023

Georgia Southern University recently recognized approximately 2,350 students for excellence in academics on the Fall 2023 President's List. To be eligible for the President's List, a student must have at least a 4.0 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester.





Statesboro

Thomas Hendrix

Xander Bowen

Alaina Godbee

Ethan Reddick

Luke McGrath

Max Eshbaugh

Dillon Calhoun

Gisell Espinal-Villatoro

Andrew Williamson

Taylor Smith

Devon Dashnaw

Kayla Appiah

Emma Johnson

Anna Jones

Jimmy Cook

Ethan Dasher

Quentin Adams

Adib Daghistani

Bobbie Hotchkiss

Abigail Wilkerson

Amy Mills

Allison Schmid

Matthew Schoeneberger

Phillip Wilkerson

Anav Chug

Noah Rogers

Danielle Bisseck

Dillion Daniels

Laura Groover

Samuel Groover

Benjamin Johnson

Abbigail Marks

Kichev Moultrie

Chiamaka Ogwara

Rose Bernadette Ouedraogo

Elizabeth Wiggins

Brianna Davis

Whitley Gatch

Chase Phillips

Luke Powell

Madison Smith

Ciaja Wallace

Emily Wiggins

Madison Bonner

Christina Grant

Manuel Prieto

Mary-Grace Stafford

Angel Barrionuevo

Christian Scott

David Suggs

Kathryn Boula

Carsyn Campbell

Anh Doan

Hannah Drury

Rafe Hamilton

Shanna Haselton

Brittany Jenkins

Lauren McKinney

Garrett Murdock

Swahili Patel

Maegan Reid

MacAiah Riggs

Seraphina Wilson

Danielle Young

Heidi Dees

Emily Eisenreich

Montasia Jackson

Braelin Moody

Emmanuella Ofuani

Cai Pratt

Tariq Rodriquez

Alejandro Soto

Trayson Hagans

Nicholas Manning

Johnny Robertson

Andrue Rogers

Christian Cotten-Dixon

Piper Ingalls-Fischer

Bailey McKinnon

Keylee Phillips

Kayla Whetstone

Sara Williams

Makaila Thomas

Katie Bonnette

Wendell Calcote

Mohammad Sameed Khan

Jeffrey Reed

Dean Pryor

Olivia Horton

Michaela Morgan

Malerie Morgan

Sophie Strickland

Kate Laircey

Emmanuel Keezer

Meredith Staley

John Proctor

Rieley Parker

Peyton Radcliffe

Sarah Oliver

Meredith Tedders

Paige Madison

Weston Calhoun

Tucker Chester

Samantha Yancey

Kendall Blissett

Hannah Yawn

Jya Ewing

William James

Emily Webb

Robin Lange

Angelica Velez-Vega

Eric Shuping

Caitlin Nadeau

Leilani Bell

Mario Ospina Velez

Amora Ruluked

Noah Spitler

Sarah Campbell

Suha Kim

Brittany Hansen

Thep Thepphalangsy





Brooklet

Nicholas Anderson

Lucy Bradley

Presley Brown

Chloe Branch

Kennedy Bass

Jason Bradley

Daisy Davis

David Abbott

Jacob Rawlins

Madelyn Reid

Tyler Smith

Cohen Kessler

Emma Bennett

Chloe Tawes

Julia Blaschak

Elisabeth Evans

Sarah Redden

Kaylee Haas

Randy Duggar

Dylan Smith

Claire Pagliarullo





Portal

Dalton Deal

Steven Oglesby

Benjamin Page

Emma Yates





Register

Sheri Groover

Brandon Elenbaas

John Cope

Katelyn Moore

Maddox Vickery

Jessica Sanchez-Franquez





Metter

Tyler Calloway

Jarred Jordan

Emily Turner

Marley Dekle

Emma Watson

Tarah Thompson

Dhruvil Patel

Elizabeth Millsaps

Vivianna Ortiz

Lanier Daughtry

Arnoldo Vilches-Arteaga





Claxton

Ronald Thomas

Hannah Case

Annie Glisson

Vivian McLendon

Shelby Dollar

Janell Thorne

Audrey Skinner

Yocelin Ramos-Perez

Braden Waters

Mireya Vicente-Ajtun

Abigail Case

Virginia Whitley

Audrey Smith

Jonathan Scott

Taylor Sapp





Pembroke

Alaina Luther

Mallorey Thompson

Isabella Kicklighter

Taylor Langford

Kyle Mitchell

Kendalyn Spacek

Ansley Deloach

Madelyn Spacek

Grayson Woodard

Z`Nyiah Reeves

Abigail Morgan

Laci Doyle

Linsey Doyle





Ellabell

Alexander Anderson

Mason Driggers

Addison Zieba

Victoria Burns

Carly Gagne

Daniel Chavez

Catalina Temple

Laney Gagne

Whitney Holcombe

Jesse Lord

Kyndal Leggett

Madison Turner

Mark Mason

Rusty Butler

Viet Phuong Vu





Sylvania

Suzanna Forehand

Rachel Hammond

River Reynolds

Aiden Garcia-Sheffield

Mazlin Blessing

Conner Thompson

Erin O'Barr

Zachery Taylor

Kaden Williamson

Kathryne Davis

Kaylie Odom





Twin City

Kirrin Parham

Citlalli Escamilla

Landon Goodman

Blair Brannen

Nathan George





Garfield

Abigail Scarborough

Sullee Boddiford





Other

Malana Williams

Thomas Milner

Sydney Priest