Georgia Southern University Dean's List – Fall 2023

Georgia Southern University recently recognized approximately 3,550 students for excellence in academics on the Fall 2023 Dean's List. To be eligible for the Dean's List, a student must have at least a 3.5 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester.





Statesboro

William Bohlke

Zachary Becton

Jaclyn Horne

Hope Kauber

Kenzie Branch

Christopher Howell

Kaylyn Sumner

Kaitlyn Harris

Jake Dicesare

Caden Patterson

Sabrina Gale

Lance Travis

Flor Figueroa

Jonathan Doksa Kamba Ngoyi

Jenna Mcmillan

Alexis Anderson

Joshua Barrs

Benjamin Dasher

Caitlyn Fry

Hannah Good

Haylie Hawkins

Jenna Henley

Ansley Hamilton

Wynn Howell

Abigail Newton

Eloise Ngatia

Maggie Ponder

Jami Sullivan

Kavan Thompson

Cameron Slayton

James Willis

Jordan Gray

Carlyn Nordstrom

Elisha Edwards

Madison Hicks

Tyla Ridgeway

Hayden Carr

Thomas Nguyen

Tristan Sojka

Kayla Stroll

Isabella Toms

Quynh Tran

Joshua Upchurch

Noel Velez Vega

Logan Haddon

Caleb Poston

Alexis Jones

Kaylah Baker

Vivian Gato

Ryan Poole

Zarria Penix

Joshua Beasley

William Collins

Brandon Dean

Nathan Farmer

Jaylan Williams

Emily Barnard

Olivia Mercer

Sofia Molina

Katharine Pennington

Christina Blissett

Travis Bohannon

Marshal Brant

Benjamin Calvert

Bronwynne Carroll

Taylor Ciepley

Amber DuQuesnay

Mary Hansen

James Hodges

Thaddeus Mackintosh

Catherine Neverson

Avery Roddenberry

Kylee Smith

Sydney Smith

Samuel Solomon

Caleb Coleman

Aidan Cooper

Mary DeLoach

William Hall

Lauren Johnson

Arieonn Lonon

Jacob Luft

Brianna McDaniel

Riley Vasilatos

Logan Parker

Andre St Pierre

Catelyn Stockdale

Whitley Fussell

Ann Torrence Hester

Aissia Mosley

Erin Milligan

Nakya Canty

William Vickery

Jordan Dailey

Brennen Smith

Jasmine Cone

Melany Fernandez

Alyssa Bridgewater

Hannah Dockstader

Quin Nowicki

Llicel Sarai Lopez Merino

Taylor Hinson

Peyton Shuman

Christopher Desiderio

Langley Belcher

Jada Coble

Greyson Kennedy

Liv Finley

Zane Trower

Emma Deloach

Deontae Saffo

Dorsedious Thomas

Kristenee Gray

Seonghyeon Kim

Morgan Baird

Asher Smiley

Morgan Haymons

Sheila Harris

Lindsey Ponder

Holden Hall

Adam Arseneault

Arlie Wiggins

Abigail Cannady

Kail Tescar

Emma Whiteman

Jordan Light

David Laesser

Carlton Gamble

Neel Patel

Ryan Whitaker

Hallie Filson

Brianna Lynch

Maritza Figueroa

Noah Morrow

Alexis Schearback

Flavio Xochicale

Charity Murray-Davis

John Gay

Kalen Horne

William Woodcock

Charla Clifton

Weston Skrak

Alyssa Hounschell

Derick Pierce

Ethan Blair

Cooper Waite

Eddy Watson

Anna Cowart

Grace Brannen

Hanna Thomas

Jacob Volskay

Raven Purvis

Zach Reid

Eli Lucas

Eric Broner

Mikko Johannes Westerbeke

Michael Pierce

Mary Ragsdale





Brooklet

Chazz Shuman

Jakita Bryant

Sunshine Brown

Ethan Thomas

David Mincey

Reagan Padgett

Ryan Flood

Elvira Ajdinovic

Cali Powell

Clinton Williams

Jaci Starling

Peyton Williams

Lauren Hendricks

Mary Ray

Kayla Ramey

Kirra Parker

Paul Nielsen

Joshua Davis

Baileigh Salter

Kaylee George





Portal

James Lott

Alexis Agnew





Register

Titus Rozier

Samuel Nevil

Charles Collins

Mary Campbell





Metter

Alexis Snipes

Cody Reagan

Carlton Dekle

Dawson Pinckard

Jayden Deloach

Devin Edenfield

Lantis Tobin

Judsi Durden

Craig Flemming

Marlee Robertson

Megan Heath





Claxton

Madilyn Massey

Michala Hobbs

Charley Holland

Valentina Castillo

Julia Hethcox

Janett Baltazar-Binuelo

Miles Hendrix

Kevin Herrera

Valeria Hernandez

Chandler Driggers

Madison Beasley

Brittany Howard

Ethan Bradley

Jacob Debevec

Madison Miller

Lacy Rushing

Alyssa Dollar

Lesley Spoon





Pembroke

Jaylee Jones

Kylie Buchan

Daniel Curry

Joseph Gonchoff

Matthew Avera

Ashley Horton

Logan Herring

Taylor Bishop

Sarah Hughes

Margaret Jackson

Robert Mayo





Ellabell

Cedric Mitchell

Brianna Daniel

Lauren Caldwell

Patricia Tyler

Virginia Helmuth

Laile Martin

Savana Hughes

Liberty Sinclair

Pascal Ellison

George Herring

Annalyn McNally

Luke Kroeger

Belize Figueroa

Alta Colbert

Catherine Foglia

Jarrett Brown

Chase Amberson

Katherine Kroeger





Sylvania

Atira Tillman

Bradley Rowell

Alexander Collins

Sarah Bruno

Skyler Johnson

Samantha Forehand

Marly Moore

Blake Davis

Sarah Mesecher

Elaine Sowell

Ashalyn James

Alexandria Lovett





Twin City

Zade Williford

Karime Gonzalez-Demillon

Keiko Mcbride

Jerica Scott

Ally Walden

Shadrach Frew





Garfield

Robert Ellison

Jackson Lanier

Kelsey Harper

Jozie Motes

Madison Bussell





Cobbtown

Gustavo Presas

Landry Laird

Nia Forbes

Dylan Lee

Cassandra Presas





Millen

Nikolas Koutroulakis

Kara Oglesby





Nevils

Karlye Mainer

Forrest Johns





Rocky Ford

Alana Milner