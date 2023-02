Georgia Southern names local students to fall Dean's List

Georgia Southern University recently recognized approximately 3,390 students for excellence in academics on the fall 2022 Dean's List. To be eligible for the Dean's List, a student must have at least a 3.5 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester. Here is a list of students from Bulloch County and the area on the fall Dean’s List.





Statesboro

Logan McDonald

Myah Walker

Cameron Shiels

Alyssa Gholston

Drayton Albano

Jan Page

James Norwood

Caliv Anderson

Michael McBratney

Jake Meeks

Angela Kennedy

Mary Duggan

Katherine Hook

Sean Oakes

Kyle Martin

Kaylee Puccio

Jake Dicesare

Christopher Atkinson

Amelia Marsh

Rreial Jackson

Diana Santos

Taylor Smith

Elizabeth Thigpen

Jared Jenkins

Ricardo Dajui

Wendingoundi Kabore

Angela Smith

Tara Neilly

Rebecca Bracken

Hailey Coles

Mackinzie Craft

Ashley Fisher

Emma McQueen

Michaela Moore

Parker Clifton

Brandon Collins

Davis Hall

Riley Handley

Austin Lowery

Samantha Miller

Lydia Payne

Erin Skinner

Jonathan Skrak

Adriana Deya

Allison Saunders

Quentin Adams

Joshua Barrs

Megan Bull

Benjamin Dasher

Jaedon Eaddy

Haylie Hawkins

Jenna Henley

Zackery King

Jake Lescak

Jamie Martin

Merah Nichols

Arya Patel

Brennyn Tennyson

Blake Whitlow

Phillip Wilkerson

Jalen Williams

John Wills

Lloya Stevens

Pamela Basulto

Skylar Clement

Lindsey Fisher

Jayden Kidd

Abigail Newton

Eloise Ngatia

James Riggs

Ciera Wallace

David Covington

Elisha Edwards

Jordan Gray

Tyla Ridgeway

Tabitha Chege

Jackson Giles

Laura Groover

Grace Jameson

Emily Laverenz

Punghwa Lee

Randall Morgan

Noah Podunavac

Chandler Presley

Evelyn Sanchez

Tristan Sojka

Quynh Tran

Jaliyah Watson

Taylor Cline

Logan Haddon

Jessica Lucas

Chase Phillips

Cameron Slayton

Lillie Sumner

Emily Gay

Logan Gomez

Audrey Hodges

Jackson Proctor

Talmeshia Seay

Ryan Sees

Lilly Shaw

Mary-Grace Stafford

Tierra Butler

Benjamin Calvert

Christian Vescio

Kaylah Baker

Bashaa Belt

Ryan Handley

Gwenyth Masch

Ryan Poole

Colton Scott

Kiarah Serrano

Joshua Walrath

Aiden Albano

Christina Blissett

Travis Bohannon

Johnathon Bowen

Marshal Brant

Bronwynne Carroll

Taylor Ciepley

Gabriel Cintron

Carlie Clark

Sierra Clifton

Franklin Cooper

Julia Covino-Hernandez

Heidi Dees

Jessica Deloach

Amber DuQuesnay

Emily Eisenreich

Ugochukwu Emecheta

Nancy George

Valentina Giannoli

Tiana Grant

Eleanor Greenberg

Mary Hansen

Kayleigh Hardee

Isabella Harkins

Zachary Henneman

Sasha Higgs

James Hodges

Mialyzia Hunt

Kevin Hunter

Sophia Hurst

Shane Hutchins

John Ibarra Mota

Montasia Jackson

Talia Jones

Shelby Koch

Thaddeus Mackintosh

Samuel McNure

Braelin Moody

Catherine Neverson

Peter Burriss

Emmanuella Ofuani

Cai Pratt

Ella Redman

Amy Reeves

Christopher Ringler-Lantzy

Jacob Russell

Noelle Saffold

Noemi Silva

Kylee Smith

Sydney Smith

Alejandro Soto

Jawoski Thomas

Conner Thompson

Shantel Tracy

Nathan Turner

Demia White

Jaylan Williams

Megan Yoder





Brooklet

Jessica Guadagno

Andrew Cribbs

Kennedy Bass

Jason Bradley

Braeden Kenan

Kailyn Mcduffie

Paul Nielsen

Aubrey Roberts

Joseph Stokes

Adam Wentz

Madeline Williams





Claxton

Ronald Thomas

James Rogers

Miriam Esquivel

Jack Lecroy

Mario Esquivel

Paul Parker

Deanna Ramirez

Joshua Rogers

Zharia Jones

Alyssa Dollar

Nathan Tillman

Hailey Kinlaw

Raven Carpenter

Oralia Bautista-Vaquero

Ethan Bradley

Jacob Debevec

Abril Lopez

Madison Miller





Ellabell

Catherine Foglia

Zachary Anderson

Eddy Nieves

Chase Amberson

Katherine Kroeger

Victoria Burns

Daniel Chavez

Raeja Smith

Grant Taylor

Catalina Temple





Sylvania

Bradley Martin

Analisa Harter

Ansley Thompson

Alexandria Lovett

Haley Godbee

Ross Crews

Raelyn Evans

Blake Davis

John Scott

Abigail Stockwell

Landon Bazemore

Christopher Burke

Sarah Mesecher

River Reynolds

Elaine Sowell

Rashad Stevens





Pembroke

Jahred Harrison

Thomas Martin

Taylor Langford

Grace Allen

Logan Herring

Hailey Warnell

Hannah Warnell





Millen

Gayla Landing

Andrew Dudley

Kara Oglesby

Taylor Reese





Garfield

Calton Bishop

Cameron Finch

Madison Bussell

Abigail Gay

Abigail Scarborough





Metter

Vanessa Franquez

Hannah Campbell

Craig Flemming

Judsi Durden

Delanie O`Brien

Emily Turner

Odalyz Canseco-Sanchez





Twin City

Jason Martin

Zade Williford

Jerica Scott

Karime Gonzalez-Demillon

Keiko Mcbride

Kirrin Parham





Portal

Sandy Reyes

Zoe Hagins





Register

John Cope

Dominic Barrow

Lela Brannen





Other

Melanie Mitchell, Rocky Ford

Lawrence Butler, Black Creek

Ryleigh Baker, Sardis

Reghan Benkert, Nevils

Jacob Curtis, Sardis

Bailey Strange, Cobbtown