Georgia Southern releases fall President's List

Georgia Southern University recently recognized approximately 2,150 students for excellence in academics on the dall 2022 President's List. To be eligible for the President's List, a student must have at least a 4.0 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester.
Statesboro
Kristin Ackerman
Olivia Allen
Molly Atkinson
Kathryn Boula
Jacob Brooks
Eleanor Burke
Dillon Calhoun
Mary Campbell
Meghan Canicatti
Aaron Cash
Ashutosh Chaudhari
Landon Collins
William Collins
Hannah Cook
Jimmy Cook
Adib Daghistani
Brianna Davis
Brandon Dean
Anh Doan
Erika Driggers
Hannah Drury
Valentin Dun
Eastyn Durrence
Staclyn Durrence
Brayan Escudero
Max Eshbaugh
William Everett
Nathan Farmer
Whitley Gatch
Alaina Godbee
Edie Grice
Samuel Groover
Arianna Hall
Blayke Hanna
Shanna Haselton
Thomas Hendrix
Catelyn Hoffman
Roseanna Holloway
Elizabeth Hutton
Joy Jameson
Jill Jameson
Brittany Jenkins
Taniyah Johnson
Anna Jones
Hope Kauber
Lauri Kemppi
Nicolas Leon
Abigail Lorden
Abbigail Marks
Layla McGill
Luke McGrath
Lauren McKinney
Olivia Mercer
Sofia Molina
Amanda Muldrew
Klay Mullis
Rebecca Nessmith
Anna Nix
Spencer Norton
Chiamaka Ogwara
Zoey Ojukwu
Chase Page
Satya Patel
Swahili Patel
Mikala Payne
Katharine Pennington
Luke Powell
Camilla Pracz
Gracen Price
Madison Procyk
Danny Rebolledo
Ethan Reddick
Alexandra Reece
Maegan Reid
Cassidy Richardson
MacAiah Riggs
Caroline Riggs
Cammie Roberts
Raylene Saint-Amour
Andrei Savrasov
Matthew Schoeneberger
Cera Schulke
Durriya Shaw
Unique Shaw
Olivia Sheppard
Valerie Skrak
Madison Smith
Olivia Spitler
David Suggs
Scott Talkington
Morgan Thompson
Kavan Thompson
Julianna Tillman
Isabella Toms
Gabriella Van Laarhoven
Jordan Vandiver
Shekevielle Vaughn
Michael Vescio
Olaudo Victor-Ofoegbu
Lindsey Wachniak
Ciaja Wallace
Avery Weaver
Summer Weekley
Tamikia White
Emily Wiggins
Elizabeth Wiggins
Emma Williams
Whitney Williams
James Willis
Ethan Wilson
Danielle Young
Brooklet
David Abbott
Chloe Branch
Presley Brown
Lily Burns
John Collins
Madison Cowart
Kaylee Dalebout
Ayah Favors
William Harpe
Joshua Mallard
Jack Nemec
Ethan Peacock
Jacob Rawlins
Madelyn Reid
Maddie Sikes
Gunnar Tyson
Claxton
Courtney Amburn
Kaylee Cartwright
Hannah Case
Shelby Dollar
Annie Glisson
Olivia Gray
Brittany Howard
Jordan Jernigan
Carsen Kennedy
James Kicklighter
Vivian McLendon
Yocelin Ramos-Perez
Audrey Skinner
Lesley Spoon
Hannah Tillman
Kailyn Wiater
Portal
Alexis Agnew
Dalton Deal
Sierra Deal
Steven Oglesby
Austyn Woods
Pembroke
Sayanna Bautista
Bentley Hendrix
Ashley Horton
Margaret Jackson
Jackson Joyce
Micayla Kicklighter
Isabella Kicklighter
Morgan Levant
Alaina Luther
Darien McCormick
Kyle Mitchell
Aidan Perry
Ansley Sullivan
Ellabell
Alexander Anderson
Brianna Daniel
Emily Davis
Breanna Dennehy
Carly Gagne
Michael Holcombe
Luke Kroeger
Kelsey Leggett
Lauren Shiver
Kassidy Stafford
Alyssa Wood
Metter
Brianna Aldrich
Allison Blackburn
Viviana Covarrubias
Chandler Mcmillan
Celia Olarte
Vivianna Ortiz
Marlee Robertson
Camryn Rountree
Meredith Smith
Haley Thompson
Arnoldo Vilches-Arteaga
Sylvania
Suzanna Forehand)
Rachel Hammond)
Jillian Lindsey)
Jessica Webb)
Millen
Berlian Fu
Patricia Gudino
Nikolas Koutroulakis
Madison Taylor
Malana Williams
Trenton Williams
Cobbtown
Cassandra Presas
Nia Forbes
Dylan Lee
Garfield
Jaylee Baird
Kolbie Motes
Other
Kaci Aldrich
Christina Daniel
Sheri Groover
Karlye Mainer
Zachary Swindell
Sheldon Weed