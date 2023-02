Georgia Southern releases fall President's List

Georgia Southern University recently recognized approximately 2,150 students for excellence in academics on the dall 2022 President's List. To be eligible for the President's List, a student must have at least a 4.0 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester.





Statesboro

Kristin Ackerman

Olivia Allen

Molly Atkinson

Kathryn Boula

Jacob Brooks

Eleanor Burke

Dillon Calhoun

Mary Campbell

Meghan Canicatti

Aaron Cash

Ashutosh Chaudhari

Landon Collins

William Collins

Hannah Cook

Jimmy Cook

Adib Daghistani

Brianna Davis

Brandon Dean

Anh Doan

Erika Driggers

Hannah Drury

Valentin Dun

Eastyn Durrence

Staclyn Durrence

Brayan Escudero

Max Eshbaugh

William Everett

Nathan Farmer

Whitley Gatch

Alaina Godbee

Edie Grice

Samuel Groover

Arianna Hall

Blayke Hanna

Shanna Haselton

Thomas Hendrix

Catelyn Hoffman

Roseanna Holloway

Elizabeth Hutton

Joy Jameson

Jill Jameson

Brittany Jenkins

Taniyah Johnson

Anna Jones

Hope Kauber

Lauri Kemppi

Nicolas Leon

Abigail Lorden

Abbigail Marks

Layla McGill

Luke McGrath

Lauren McKinney

Olivia Mercer

Sofia Molina

Amanda Muldrew

Klay Mullis

Rebecca Nessmith

Anna Nix

Spencer Norton

Chiamaka Ogwara

Zoey Ojukwu

Chase Page

Satya Patel

Swahili Patel

Mikala Payne

Katharine Pennington

Luke Powell

Camilla Pracz

Gracen Price

Madison Procyk

Danny Rebolledo

Ethan Reddick

Alexandra Reece

Maegan Reid

Cassidy Richardson

MacAiah Riggs

Caroline Riggs

Cammie Roberts

Raylene Saint-Amour

Andrei Savrasov

Matthew Schoeneberger

Cera Schulke

Durriya Shaw

Unique Shaw

Olivia Sheppard

Valerie Skrak

Madison Smith

Olivia Spitler

David Suggs

Scott Talkington

Morgan Thompson

Kavan Thompson

Julianna Tillman

Isabella Toms

Gabriella Van Laarhoven

Jordan Vandiver

Shekevielle Vaughn

Michael Vescio

Olaudo Victor-Ofoegbu

Lindsey Wachniak

Ciaja Wallace

Avery Weaver

Summer Weekley

Tamikia White

Emily Wiggins

Elizabeth Wiggins

Emma Williams

Whitney Williams

James Willis

Ethan Wilson

Danielle Young





Brooklet

David Abbott

Chloe Branch

Presley Brown

Lily Burns

John Collins

Madison Cowart

Kaylee Dalebout

Ayah Favors

William Harpe

Joshua Mallard

Jack Nemec

Ethan Peacock

Jacob Rawlins

Madelyn Reid

Maddie Sikes

Gunnar Tyson





Claxton

Courtney Amburn

Kaylee Cartwright

Hannah Case

Shelby Dollar

Annie Glisson

Olivia Gray

Brittany Howard

Jordan Jernigan

Carsen Kennedy

James Kicklighter

Vivian McLendon

Yocelin Ramos-Perez

Audrey Skinner

Lesley Spoon

Hannah Tillman

Kailyn Wiater





Portal

Alexis Agnew

Dalton Deal

Sierra Deal

Steven Oglesby

Austyn Woods





Pembroke

Sayanna Bautista

Bentley Hendrix

Ashley Horton

Margaret Jackson

Jackson Joyce

Micayla Kicklighter

Isabella Kicklighter

Morgan Levant

Alaina Luther

Darien McCormick

Kyle Mitchell

Aidan Perry

Ansley Sullivan





Ellabell

Alexander Anderson

Brianna Daniel

Emily Davis

Breanna Dennehy

Carly Gagne

Michael Holcombe

Luke Kroeger

Kelsey Leggett

Lauren Shiver

Kassidy Stafford

Alyssa Wood





Metter

Brianna Aldrich

Allison Blackburn

Viviana Covarrubias

Chandler Mcmillan

Celia Olarte

Vivianna Ortiz

Marlee Robertson

Camryn Rountree

Meredith Smith

Haley Thompson

Arnoldo Vilches-Arteaga





Sylvania

Suzanna Forehand)

Rachel Hammond)

Jillian Lindsey)

Jessica Webb)





Millen

Berlian Fu

Patricia Gudino

Nikolas Koutroulakis

Madison Taylor

Malana Williams

Trenton Williams





Cobbtown

Cassandra Presas

Nia Forbes

Dylan Lee





Garfield

Jaylee Baird

Kolbie Motes





Other

Kaci AldrichÂ

Christina Daniel

Sheri Groover

Karlye Mainer

Zachary Swindell

Sheldon Weed